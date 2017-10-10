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10 октября 2017
09 октября 2017
08:22  10 октября 2017 0

Россиянина вызвали в прокуратуру за цитату из «Незнайки на Луне» в соцсетях. Ему грозит уголовное дело

Страшно подумать, чем может обернуться отрывок из "Чиполлино"Фото: кадр из мультфильма "Незнайка на Луне"

Жителя Краснодара Михаила Малахова вызвали для дачи показаний в прокуратуру после того, как мужчина разместил «Вконтакте» отрывок из книги Николая Носова «Незнайка на Луне».

Силовики посчитали, что мужчина своей записью «разжигает ненависть» к сотрудникам правоохранительных органов, пишет tjournal.ru.

Отрывок из литературного произведения размещен в сообществе «Радикальные мечтатели» 10 августа, но звонок из надзорного ведомства Малахову поступил только 6 октября. Решение о вызове для дачи показаний работниками прокуратуры было принято после проведения лингвистической экспертизы.

В самом ведомстве уточнили, что мужчине позвонили после того, как на него поступило заявление. Сам Малахов полагает, что ему может грозить статья УК 282 «Возбуждение ненависти или вражды».

Лев Истомин
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