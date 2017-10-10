Жителя Краснодара Михаила Малахова вызвали для дачи показаний в прокуратуру после того, как мужчина разместил «Вконтакте» отрывок из книги Николая Носова «Незнайка на Луне».
Силовики посчитали, что мужчина своей записью «разжигает ненависть» к сотрудникам правоохранительных органов, пишет tjournal.ru.
Отрывок из литературного произведения размещен в сообществе «Радикальные мечтатели» 10 августа, но звонок из надзорного ведомства Малахову поступил только 6 октября. Решение о вызове для дачи показаний работниками прокуратуры было принято после проведения лингвистической экспертизы.
В самом ведомстве уточнили, что мужчине позвонили после того, как на него поступило заявление. Сам Малахов полагает, что ему может грозить статья УК 282 «Возбуждение ненависти или вражды».