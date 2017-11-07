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07 ноября 2017
06 ноября 2017
02:56  07 ноября 2017 0

Опубликован рейтинг самых популярных автомобилей в мире

автосалон, противостояние россия и сша, агрессия, злость, ругань, бунт, автосалон, автомобили, машины, транспортное средство, покупка авто, выбор авто
Рейтинг основывался на мировых продажах автомобилейФото: depositphotos.com © URA.RU

Британское агентство Park Indigo составило общемировой рейтинг автомобилей, пользующихся наибольшей популярностью. Места в топе распределялись по количеству стран, в которых машины продавались лучше всего.

Так, по данным интернет-портала « Ридус», первую строчку эксперты отдали пикапу Toyota Hilux, ставшему лидером по продажам в 25 странах мира, в том числе в Австралии и ЮАР. На позицию ниже оказался Volkswagen Golf, наиболее предпочтительный для немцев и британцев. Тройку лидеров замкнул Toyota Land Сruiser, лидирующая в Катаре и еще 6 странах.

Эксперты отметили, что в Соединенных Штатах самой продаваемой моделью традиционно является пикап Ford F-150. Российский список популярных авто возглавляет Hyundai Solaris.

Ранее российские аналитики сообщили о росте спроса в стране на роскошные авто. На Урале автомобильный тренд уже поддержали.

Наталья Полетавкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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