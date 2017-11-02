22:41 02 ноября 2017 0

На первом месте Mercedes-Maybach S-Класс Фото: pixabay.com © URA.RU

В России на 11% возросло потребление люксовых автомобилей. При этом половина всех купленных машин пришлась на Mercedes-Maybach S-Class. Исследование провело аналитическое агентство «Автостат».

Специалисты компании сообщили, что за девять месяцев текущего года было продано 1065 автомобилей премиум-класса. В 2016 году с января по сентябрь граждане РФ сумели купить лишь 960 люксовых авто. При этом россияне отдают предпочтение модели Mercedes-Maybach S-Класса (463 экземпляра).

На втором месте оказались автомобили Maserati. Обладателями данной марки стали 310 человек. Тройку замыкает Bentley с результатом в 159 автомобилей, поясняет Life.ru.

По подсчетам «Автостата» около 70 процентов всех покупок пришлось на Москву и Подмосковье (727 машин). На втором месте — Санкт-Петербург (81 автомобиль), а на третьем — Краснодарский край. Там дорогие иномарки купили 34 жителя.

Жители Свердловской области также отметились в рейтинге, однако количество люксовых машин, которые отправились в уральский регион ощутимо меньше, чем в столицах (13 авто). Подобными цифрами отличились Татарстан (15 экземпляров), Башкортостан (12) и Ростовская область (10 машин).