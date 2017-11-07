07:41 07 ноября 2017 0

Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года в подмосковной Балашихе от рака Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Бывший гражданский муж Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев, съехался с экс-косметологом певицы и ее подругой Ксенией Степановой. Теперь она занимается воспитанием сына умершей в 2015 году артистки и оградила ребенка от родных, выяснили журналисты.

Степанова стала единственным человеком, который поддержал Шепелева после смерти Жанны Фриске, пишет «Стархит». Сначала ведущий и косметолог просто дружили, затем съездили на отдых в Грецию, а потом стали жить вместе, рассказал отец певицы Владимир Фриске.

По его словам, из-за появления Ксении Степановой в семье Дмитрий Шепелев уволил няню Платона, хотя долго на это не решался. «До этого его всякий раз что-то останавливало, ведь за ребенком должен кто-то присматривать, пока он на работе. А теперь в жизни Димы появилась Ксюша Степанова. Подозреваю, что они подружились, еще когда Жанна болела», — сказал Владимир Фриске.

Он добавил, что Степанова перестала отвечать на звонки и не дает семье видится с ребенком. «Получается, что Ксения заменила Платону и родную, и крестную мать. Ладно, пусть так! Но зачем ограничивать общение и игнорировать родных?», — заявил отец певицы.

Ранее «URA.RU» писало, что сын певицы Жанны Фриске от Дмитрия Шепелева Платон на встрече с родственниками попросил вернуть дом и деньги. Владимир Фриске тогда посчитал, что отец ребенка настраивает мальчика против близких.

Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года в подмосковной Балашихе от рака. Ей был 41 год. Последние три месяца певица провела в коме.