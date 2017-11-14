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14 ноября 2017
13 ноября 2017
03:13  14 ноября 2017 0

Число жертв землетрясения в Иране растет: найдены тела более 400 человек

Без крыши над головой остались более 70 тыс. человекФото: PxHere

По последним данным, жертвами сильного землетрясения, произошедшего в ночь с воскресенья на понедельник на границе Ирана и Ирака стали 445 человек.

Без крыши над головой остались свыше 70 тысяч человек, передает Nation News.

Кроме того, в результате подземных толчков пострадали более 7 тысяч человек, передает RT информацию телеканала PressTV.

Как ранее сообщало «URA.RU», землетрясение произошло на западе Ирана в приграничных с Ираком районах. Подземные толчки магнитудой 7,2 сильнее всего ударили по городам Каср-э-Ширин, Илам и Керманшах. Эпицентр землетрясения зафиксирован в 204 км к северо-востоку от иракского Багдада и в 104 км к западу от Керманшаха.

Евгений Александров
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