Суд вернул государству издательство «Музыка»
Перовский суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и вернул в собственность государства акции и имущество АО «Издательство „Музыка“», крупнейшего нотного архива страны, сообщают из зала суда. Ранее контроль над издательством, по данным прокуратуры, в результате незаконной приватизации перешел к гражданину США Марку Зильберквиту, его супруге и дочери делового партнера.

«Исковые требования Генеральной прокуратуры об обращении имущества в доход государства удовлетворить», — передают РИА Новости из зала суда. Ответчиками по делу выступили супруги Марк и Елена Зильберквиты (оба имеют гражданство США), а также Анастасия Юргенсон и ООО «Издательство „Гамма-Пресс“».

Издательство оказалось на грани выживания в годы перестройки, тогда силами его генерального директора Зильберквита и сотрудников издания оно смогло сохранить свои лидерские позиции в области музыки. В 2004 году оно было преобразовано в государственное предприятие и передано в ведение профильного министерства. Согласно официальному сайту Российской академии художеств, Марк Зильберквит с 2023 года является ее почетным членом. Он также основал Международный благотворительный фонд Чайковского. «Издательство „Музыка“» остается крупнейшим специализированным хранилищем нотной литературы и важным культурным активом России.

