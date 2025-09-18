Володин раскрыл, о чем говорил Путин во время закрытой встречи с лидерами партий

Володин: на встрече с лидерами партий Путин говорил о ситуации в зоне СВО
Путин обсуждал ситуацию в зоне СВО с лидерами партий
Президент России Владимир Путин на закрытой части встречи с руководителями думских фракций подробно обсудил ситуацию в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, который присутствовал на встрече.

«Путин в закрытой части встречи с лидерами думских фракций подробно рассказал о ситуации в зоне СВО», — заявил Володин. Володин охарактеризовал разговор как доверительный и открытый.

На открытой части встречи с лидерами фракций Путин также назвал участников спецоперации на руководящий постах «сменой нынешней власти», о чем писал RT. Также Путин подтвердил рост доходов на оборону, уточнив, что они не «уходят в песок».

