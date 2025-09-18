ВСУ атаковали три российских региона

ПВО сбила три БПЛА над Белгородской, Брянской и Воронежской областями
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
БПЛА сбили три беспилотника на территориях южных регионов России, сообщает Минобороны
БПЛА сбили три беспилотника на территориях южных регионов России, сообщает Минобороны Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Системы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника во время атаки на южные регионы России. Воздушные цели были уничтожены над Белгородской, Брянской и Воронежской областями днем 18 сентября, сообщили в Минобороны РФ.

«В период с 14.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа»,— говорится в сообщении военного ведомства.  По данным Минобороны, один дрон был сбит над Белгородской областью, еще один — над Брянской областью и третий — над Воронежской областью. Инциденты произошли в течение четырех часов. Информация о возможных разрушениях или пострадавших на земле не поступала.

В течение последних суток российские средства противовоздушной обороны уничтожили 106 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине. Кроме того, подразделения Вооруженных сил Российской Федерации нанесли удары по энергетической инфраструктуре, используемой в интересах украинских военных формирований. По данным Министерства обороны РФ, совокупные потери личного состава Вооруженных сил Украины превысили 1,3 тысячи человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Системы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника во время атаки на южные регионы России. Воздушные цели были уничтожены над Белгородской, Брянской и Воронежской областями днем 18 сентября, сообщили в Минобороны РФ. «В период с 14.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа»,— говорится в сообщении военного ведомства.  По данным Минобороны, один дрон был сбит над Белгородской областью, еще один — над Брянской областью и третий — над Воронежской областью. Инциденты произошли в течение четырех часов. Информация о возможных разрушениях или пострадавших на земле не поступала. В течение последних суток российские средства противовоздушной обороны уничтожили 106 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине. Кроме того, подразделения Вооруженных сил Российской Федерации нанесли удары по энергетической инфраструктуре, используемой в интересах украинских военных формирований. По данным Министерства обороны РФ, совокупные потери личного состава Вооруженных сил Украины превысили 1,3 тысячи человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...