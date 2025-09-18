ВСУ атаковали три российских региона

Системы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника во время атаки на южные регионы России. Воздушные цели были уничтожены над Белгородской, Брянской и Воронежской областями днем 18 сентября, сообщили в Минобороны РФ.
«В период с 14.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа»,— говорится в сообщении военного ведомства. По данным Минобороны, один дрон был сбит над Белгородской областью, еще один — над Брянской областью и третий — над Воронежской областью. Инциденты произошли в течение четырех часов. Информация о возможных разрушениях или пострадавших на земле не поступала.
В течение последних суток российские средства противовоздушной обороны уничтожили 106 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине. Кроме того, подразделения Вооруженных сил Российской Федерации нанесли удары по энергетической инфраструктуре, используемой в интересах украинских военных формирований. По данным Министерства обороны РФ, совокупные потери личного состава Вооруженных сил Украины превысили 1,3 тысячи человек.
