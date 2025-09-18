Около 200 человек арестованы на протестах во Франции

Во Франции задержали около 200 человек на протестах против мер жесткой экономии
Во Франции задержали около 200 человек на протестах против мер жесткой экономии

Более 180 человек были задержаны правоохранительными органами во время массовых акций протеста по всей Франции. Об этом сообщается в данных Министерства внутренних дел страны.

«Сто восемьдесят один человек был задержан, из них 31 — в Париже», — говорится в сообщении телеканала BFMTV. Массовые манифестации и забастовки проходят в четверг по всей Франции в знак протеста против мер жесткой экономии, предложенных правительством. Власти ожидают, что в акциях могут принять участие до 900 тысяч человек по всей стране.

По данным телеканала, в ходе протестов пострадали не менее 11 правоохранителей, 10 манифестантов и один журналист. Причины и обстоятельства получения травм не уточняются.

Подобные протесты уже проходили во Франции 10 сентября, когда на акции против политики правительства вышли около 200 тысяч человек, а в ходе столкновений пострадали десятки сотрудников полиции и были задержаны сотни демонстрантов. Тогда наиболее напряженная ситуация наблюдалась в Париже, где также фиксировались массовые задержания и блокировки улиц.

