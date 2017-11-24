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24 ноября 2017
23 ноября 2017
00:23  24 ноября 2017 0

Кремль прокомментировал слухи о планах США остаться в Сирии

ИННОПРОМ-2017. Первый день международной выставки. Екатеринбург, песков дмитрий
Дмитрий Песков усомнился в достоверности слухов о планах СШАФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о планах Соединенных Штатов сохранить военное присутствие в Сирии даже после разгрома запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ.

«Что касается подобных публикаций, то, безусловно, мы не знаем их источников, мы не знаем их степени надежности этой информации, поэтому я оставил бы без комментария», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова Пескова. Отвечая на вопрос, обсуждалась ли эта тема в телефонном разговоре Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, Песков заявил, что главы государств лишь «обменялись мнениями по сирийским делам». Вопрос военного присутствия США в Сирии не поднимался.

Ранее, как напоминает агентство, газета Washington Post сообщила, что Соединенные Штаты намерены остаться в Сирии после разгрома террористов и установить новую власть на севере страны.

Сергей Демин
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