01:01 04 декабря 2017 0

Активистов возмутило, что News One называет события 2014 года госпереворотом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Около 200 человек в камуфляже и масках заблокировали в воскресенье, 3 декабря, офис телеканала News One в Киеве. Радикалы требуют от руководства канала изменить политику вещания, а точнее — быть более лояльными к действующей власти.

Как заявил один из активистов, Алексей Середюков, руководство News One должно прежде всего принести извинения за то, что Евромайдан был назван государственным переворотом, передает Nation News. По словам участника акции, «блокировки будут проводиться со всеми ватными каналами». Сердюков напомнил, что телеканал «Интер», к примеру, после аналогичной блокировки «фильтрует базар».

Впрочем, владелец News One, внефракционный депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев по-своему объясняет причину блокирования телеканала. «У меня есть информация о том, что Корчинскому из администрации президента дали деньги за то, чтобы заблокировать единственный канал, который прикладывает максимум демократических сил к отставке президента и показывает ситуацию в стране», — цитирует RT заявление Мураева украинским СМИ.

Тем временем на помощь блокированным журналистам приехал оппозиционый политик, бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области, а ныне — лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили. Он попытался вступить в дискуссию с радикалами. При этом Саакашвили отметил, что News One — единственное украинское СМИ, которое освещало организованный оппозиционером «Марш за импичмент», призывающий к отставке действующего президента Петра Порошенко, передает «Звезда».

Как ранее писало «URA.RU», в воскресной акции сторонников Саакашвили в Киеве приняли участие несколько тысяч человек. Протестующие заявили, что их не устраивает отсутствия перемен в стране после «майдана». Участники «Марша за импичмент» скандировали лозунги «Киев — вставай», «Нет коррупции, нет Порошенко», «Прочь барыг» и «Банду на нары». Следующая акция противников режима Порошенко запланирована оппозиционерами на воскресенье, 10 декабря.