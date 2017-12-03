Саакашвили‍ устроил в Киеве многотысячный марш за импичмент Порошенко

В центре Киева состоялся марш за отставку президента Украины Петра Порошенко. Акцию организовал экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, сообщает ТАСС.
По центру украинской столицы прошли несколько тысяч сторонников бывшего президента Грузии. Саакашвилли возглавил шествие. Протестующие заявили, что их не устраивает отсутствия перемен в стране после «майдана». Участники «марша за импичмент» скандировали лозунги «Киев — вставай», «Нет коррупции, нет Порошенко», «Прочь барыг» и «Банду на нары».
Саакашвили пообещал каждую неделю проводить вече возле Верховной Рады, напоминает RT. Ранее он был лишен украинского гражданства. Миграционная служба Украины до марта 2018 года продлила Саакашвили легальный срок пребывания в стране.