{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин встретится с отстраненными олимпийцами. «Молодую гвардию» могут закрыть. Куйвашев переезжает в новый дом.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,52
Динамика за 2 недели
Евро 69,75
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
03 декабря 2017
Главные новости Москвы
18:47  03 декабря 2017 0

Саакашвили‍ устроил в Киеве многотысячный марш за импичмент Порошенко

Саакашвили не первый раз организовывает митинги перед Верховной РадойФОТО: Михаил Саакашвили, Instagram

В центре Киева состоялся марш за отставку президента Украины Петра Порошенко. Акцию организовал экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, сообщает ТАСС.

По центру украинской столицы прошли несколько тысяч сторонников бывшего президента Грузии. Саакашвилли возглавил шествие. Протестующие заявили, что их не устраивает отсутствия перемен в стране после «майдана». Участники «марша за импичмент» скандировали лозунги «Киев — вставай», «Нет коррупции, нет Порошенко», «Прочь барыг» и «Банду на нары».

Саакашвили пообещал каждую неделю проводить вече возле Верховной Рады, напоминает RT. Ранее он был лишен украинского гражданства. Миграционная служба Украины до марта 2018 года продлила Саакашвили легальный срок пребывания в стране.

Артем Косых
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров