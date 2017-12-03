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03 декабря 2017
Главные новости Москвы
21:43  03 декабря 2017 1

Саакашвили призвал украинцев на новый майдан

Биткоин, беременность, сейсмология, фекалии, фейспалм, эпикфейл, специальные войска, радиация, КГБ, спецагент, саакашвили михаил
Михаил Саакашвили призывает украинцев к новому майдануФото: depositphotos.com © URA.RU

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области и лидер оппозиционной партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили призвал своих сторонников собраться на площади Независимости в Киеве уже на следующей неделе. Он предложил украинцам свергнуть «диктатуру олигархов» в стране и установить вместо нее «диктатуру среднего класса».

Саакашвили призвал к революции в том случае, если Верховная рада в ближайшие дни не примет закон об импичменте президента и создании Антикоррупционного суда, пишет портал Life.ru. Оппозиционный политик признался, что не верит в принятие этих законов. «Мы сейчас создадим „комитеты по импичменту“ — центральный и в регионах — а в следующее воскресенье я предлагаю собраться уже на майдане», — заявил политик на митинге в Киеве.

Саакашвили в своем выступлении перед сторонниками подчеркнул, что власть олигархов в стране является самой большой проблемой Незалежной. Именно она, по его мнению, является причиной коррупции. «Петр Порошенко — представитель олигархата, поэтому он является врагом страны», — заявил оппозиционер своим сторонникам.

Как ранее писало «URA.RU», в Киеве на митинг собрались несколько тысяч сторонников Михаила Саакашвили. Они прошли по городским улицам, выкрикивая антипрезидентские лозунги.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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