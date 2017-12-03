Саакашвили призвал украинцев на новый майдан

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области и лидер оппозиционной партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили призвал своих сторонников собраться на площади Независимости в Киеве уже на следующей неделе. Он предложил украинцам свергнуть «диктатуру олигархов» в стране и установить вместо нее «диктатуру среднего класса».
Саакашвили призвал к революции в том случае, если Верховная рада в ближайшие дни не примет закон об импичменте президента и создании Антикоррупционного суда, пишет портал Life.ru. Оппозиционный политик признался, что не верит в принятие этих законов. «Мы сейчас создадим „комитеты по импичменту“ — центральный и в регионах — а в следующее воскресенье я предлагаю собраться уже на майдане», — заявил политик на митинге в Киеве.
Саакашвили в своем выступлении перед сторонниками подчеркнул, что власть олигархов в стране является самой большой проблемой Незалежной. Именно она, по его мнению, является причиной коррупции. «Петр Порошенко — представитель олигархата, поэтому он является врагом страны», — заявил оппозиционер своим сторонникам.
Как ранее писало «URA.RU», в Киеве на митинг собрались несколько тысяч сторонников Михаила Саакашвили. Они прошли по городским улицам, выкрикивая антипрезидентские лозунги.