Министерство обороны Украины предложило внести изменения в нормы утверждения продуктов питания для военнослужащих вооруженных сил страны. Вместо мяса им предложат сухое молоко и простоквашу.
Соответствующий законопроект министерство вынесло на обсуждение кабинета министров. Документ предусматривает изменение рациона солдат. Важно, чтобы совпадали себестоимость и пищевая ценность продуктов.
Мясо первой категории — свинину, говядину, баранину и телятину — заменят на сухое молоко, сухую простоквашу и кисломолочные продукты в соотношении 1 к 0,7.
Ранее прокуратура Украины задержала руководителя Харьковского национального университета Воздушных сил Андрея Алимпиева из-за ненадлежащего качества питания солдат, сообщает РТ.