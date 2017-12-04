18:19 04 декабря 2017 0

Вместо мяса солдатам предложат сухое молоко и простоквашу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство обороны Украины предложило внести изменения в нормы утверждения продуктов питания для военнослужащих вооруженных сил страны. Вместо мяса им предложат сухое молоко и простоквашу.

Соответствующий законопроект министерство вынесло на обсуждение кабинета министров. Документ предусматривает изменение рациона солдат. Важно, чтобы совпадали себестоимость и пищевая ценность продуктов.

Мясо первой категории — свинину, говядину, баранину и телятину — заменят на сухое молоко, сухую простоквашу и кисломолочные продукты в соотношении 1 к 0,7.

Ранее прокуратура Украины задержала руководителя Харьковского национального университета Воздушных сил Андрея Алимпиева из-за ненадлежащего качества питания солдат, сообщает РТ.