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04 декабря 2017
Главные новости Москвы
18:19  04 декабря 2017 0

Украинским военным вместо мяса будут давать сухое молоко

Южноуральский молокозавод и дом культуры Южноуральск Челябинск, молоко
Вместо мяса солдатам предложат сухое молоко и простоквашуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство обороны Украины предложило внести изменения в нормы утверждения продуктов питания для военнослужащих вооруженных сил страны. Вместо мяса им предложат сухое молоко и простоквашу.

Соответствующий законопроект министерство вынесло на обсуждение кабинета министров. Документ предусматривает изменение рациона солдат. Важно, чтобы совпадали себестоимость и пищевая ценность продуктов.

Мясо первой категории — свинину, говядину, баранину и телятину — заменят на сухое молоко, сухую простоквашу и кисломолочные продукты в соотношении 1 к 0,7.

Ранее прокуратура Украины задержала руководителя Харьковского национального университета Воздушных сил Андрея Алимпиева из-за ненадлежащего качества питания солдат, сообщает РТ.

Дарья Рукачёва
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© Служба новостей «URA.Ru»
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