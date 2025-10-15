На западе Украины начались массовые задержания военных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Тернополе начались массовые задержания военнослужащих ВСУ
В Тернополе начались массовые задержания военнослужащих ВСУ Фото:

В Тернополе на западе Украины начались массовые задержания военнослужащих 3-й отдельной штурмовой бригады вооруженных формирований Украины. Об этом сообщают сотрудники правоохранительных органов.

«Военные на территории Тернопольской области незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество», — приводит слова сотрудников издание «Страна». Отмечается, что сейчас семи фигурантам предъявлены обвинения.

По данным следствия, задержанные военнослужащие действовали группой и использовали служебное положение для совершения преступлений. В некоторых случаях потерпевшие подвергались угрозам и избиениям, ряд эпизодов связан с принудительным вывозом граждан и дальнейшим вымогательством. Операция по задержанию проходила одновременно в нескольких районах Тернополя и области, что позволило предотвратить возможный побег подозреваемых.

Ранее в Тернополе уже происходили инциденты с применением силы военными и сотрудниками военкоматов: так, в августе 2025 года массовая драка вспыхнула между мужчинами в балаклавах, представлявшими военкомат, и местными жителями после попытки задержания тренера футбольной команды. В целом по западным регионам Украины отмечается рост числа случаев силовой мобилизации, что сопровождается конфликтами между военными и гражданскими лицами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тернополе на западе Украины начались массовые задержания военнослужащих 3-й отдельной штурмовой бригады вооруженных формирований Украины. Об этом сообщают сотрудники правоохранительных органов. «Военные на территории Тернопольской области незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество», — приводит слова сотрудников издание «Страна». Отмечается, что сейчас семи фигурантам предъявлены обвинения. По данным следствия, задержанные военнослужащие действовали группой и использовали служебное положение для совершения преступлений. В некоторых случаях потерпевшие подвергались угрозам и избиениям, ряд эпизодов связан с принудительным вывозом граждан и дальнейшим вымогательством. Операция по задержанию проходила одновременно в нескольких районах Тернополя и области, что позволило предотвратить возможный побег подозреваемых. Ранее в Тернополе уже происходили инциденты с применением силы военными и сотрудниками военкоматов: так, в августе 2025 года массовая драка вспыхнула между мужчинами в балаклавах, представлявшими военкомат, и местными жителями после попытки задержания тренера футбольной команды. В целом по западным регионам Украины отмечается рост числа случаев силовой мобилизации, что сопровождается конфликтами между военными и гражданскими лицами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...