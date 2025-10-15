В Тернополе на западе Украины начались массовые задержания военнослужащих 3-й отдельной штурмовой бригады вооруженных формирований Украины. Об этом сообщают сотрудники правоохранительных органов.
«Военные на территории Тернопольской области незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество», — приводит слова сотрудников издание «Страна». Отмечается, что сейчас семи фигурантам предъявлены обвинения.
По данным следствия, задержанные военнослужащие действовали группой и использовали служебное положение для совершения преступлений. В некоторых случаях потерпевшие подвергались угрозам и избиениям, ряд эпизодов связан с принудительным вывозом граждан и дальнейшим вымогательством. Операция по задержанию проходила одновременно в нескольких районах Тернополя и области, что позволило предотвратить возможный побег подозреваемых.
Ранее в Тернополе уже происходили инциденты с применением силы военными и сотрудниками военкоматов: так, в августе 2025 года массовая драка вспыхнула между мужчинами в балаклавах, представлявшими военкомат, и местными жителями после попытки задержания тренера футбольной команды. В целом по западным регионам Украины отмечается рост числа случаев силовой мобилизации, что сопровождается конфликтами между военными и гражданскими лицами.
