11:30 09 декабря 2017 1

Подготовка к празднованию нового года непросто дается властям столицы Украины Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на снимки главной новогодней елки Украины. Первым фотографии облысевшего и покосившегося дерева, установленного в центре Киева, выложил депутат Верховной Рады Борислав Береза.

«На вид как наша жизнь», «Господи! Куда катится страна», «Ничего необычного не вижу. Прекрасно символизирует нынешнюю Украину. Нищета внизу и прекраснейшая верхушка», «Уголовное наказание за непризнание этой елки-палки красавицей еще не ввели?», «Все деньги в АТО бросили. На дерево уже не осталось», — пишут интернет-пользователи.

1/2 Фото: страница в Facebook Володимира Макаровського

По предположениям украинских СМИ, новогоднее дерево выглядит настолько ужасно из-за того, что после доставки его не сразу развязали. Ветки ели находились в деформированном состоянии дольше, чем предполагалось.