В Петербурге женщина провалилась в яму с кипятком

Пострадавшую с 40% ожогов тела доставили в НИИ скорой помощи
В воскресенье, 10 декабря, жительница Петербурга серьезно пострадала в результате коммунальной аварии. С ожогами 40% тела женщина была доставлена в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.
Как передает портал 78.ру со ссылкой на «Теплосети Санкт-Петербурга», авария произошла в Центральном районе на внутриквартальной сети отопления диаметром 80 мм. Порыв случился в районе дома №7 на улице Тульской. Женщина провалилась в образовавшуюся промоину и попала под струю пара.
По информации коммунальщиков, пострадавшей будет оказана вся необходимая помощь в лечение и реабилитации. Сама авария на теплоснабжение ближайших домов влияния не оказала, отключения не производилось. На месте работают аварийные бригады.