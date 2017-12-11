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11 декабря 2017
10 декабря 2017
02:57  11 декабря 2017 0

В Петербурге женщина провалилась в яму с кипятком

Медкомиссия в Орджоникидзевском районном комиссариате. Екатеринбург, неотложка, скорая помощь, российская медицина
Пострадавшую с 40% ожогов тела доставили в НИИ скорой помощиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В воскресенье, 10 декабря, жительница Петербурга серьезно пострадала в результате коммунальной аварии. С ожогами 40% тела женщина была доставлена в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Как передает портал 78.ру со ссылкой на «Теплосети Санкт-Петербурга», авария произошла в Центральном районе на внутриквартальной сети отопления диаметром 80 мм. Порыв случился в районе дома №7 на улице Тульской. Женщина провалилась в образовавшуюся промоину и попала под струю пара.

По информации коммунальщиков, пострадавшей будет оказана вся необходимая помощь в лечение и реабилитации. Сама авария на теплоснабжение ближайших домов влияния не оказала, отключения не производилось. На месте работают аварийные бригады.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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