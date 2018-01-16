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17 января 2018
16 января 2018
17:30  16 января 2018 2

Пенсионную систему в России радикально перестроят

Благотворительный фестиваль «Мы вместе». Екатеринбург, свинья, копилка
Фонды ОМС и ПФР могут объединитьФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Пенсии в России, как лотерея
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На Гайдаровском форуме в Москве предложили объединить негосударственные фонды России. Идею озвучила глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова.

«Ресурсы, которые они затрачивают на информатизацию, достаточно большие. В связи с этим мы рискуем предложить рассмотреть вопрос о создании единой организационной структуры — единого государственного внебюджетного фонда, который бы объединил все эти фонды», — приводит «Экономика сегодня» ее слова.

Речь идет о Фонде обязательного медицинского страхования (ОМС), Фонде социального страхования и Пенсионном фонде (ПФР). Голикова подчеркнула, что вновь созданная структура должна находиться в публичной собственности.

Иван Антонов
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