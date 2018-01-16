Силуанов упрекнул регионы за желание получить побольше денег из Москвы

Регионы просят у центра много денег, а должны выстраивать собственную систему управления ресурсами. Об этом на Гайдаровском форуме в Москве заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Многие ведомства и субъекты стараются получить побольше денег из центра. А ведь самое главное — выстроить систему управления, которая бы работала», — приводит РБК слова министра. Он пояснил, что проблемы есть и у властей на федеральном уровне, но следует понимать, что результат зависит от грамотного использования ресурсов.
Гайдаровский форум проходит в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. На него съезжаются ученые, представители органов власти, общественные и политические деятели, бизнесмены из разных стран. Согласно официальной концепции, «форум служит постоянно действующей площадкой для проведения мероприятий разного уровня и масштаба: пленарных сессий и экспертных круглых столов, панельных дискуссий и дебатов», сообщает сайт мероприятия.
Ранее сообщалось, что глава Пермского края Максим Решетников не поехал на московский форум из-за кровавой поножовщины, которая 15 января произошла в одной из школ Перми. Два школьника, вооружившись ножами, напали на учеников младших классов. Пострадало 15 человек.