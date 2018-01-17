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17 января 2018
16 января 2018
01:48  17 января 2018 0

Марат Башаров оформил опекунство над сирийскими детьми-беженцами

Марат Башаров будет оказывать детям ежемесячную материальную помощьФото: Анна Майорова © URA.RU

Во вторник, 16 января, во время гуманитарной миссии РФ в столице Ливана российский актер Марат Башаров подписал документы по опеке над двумя сирийскими детьми — пятилетним Ахмадом и семилетней Асмой. Сейчас они живут во временных лагерях беженцев в долине Бекаа в Ливане, а Башаров будет оказывать им ежемесячную материальную помощь.

«Помимо прописанной с моей стороны поддержки, хочу официально пригласить вас в Россию, чтобы вы сами увидели мою Родину, моих доброжелательных соотечественников, желающих народу Сирии мирного неба над головой», — приводит РИА «Новости» слова Башарова. Предложение относилось и к матерям детей — Муну Абдель Хамиде и Фатине Атая.

Одна из матерей ребенка, в свою очередь. поблагодарила Россию за оказываемую помощь, добавив, что народ Сирии «никогда ее не забудет».

Как напоминает «Федеральное агентство новостей», гуманитарная миссия во главе с муфтием Москвы Ильдаром Аляутдиновым и Маратом Башаровым помогла беженцам из Сирии. Россияне привезли теплые вещи, еду, топливо.

Сергей Демин
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