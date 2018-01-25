14:52 25 января 2018 4

Флешмоб уже набрал более 1200 участников Фото: kaolni, Instagram

Пользователи Сети запустили флешмоб под хэштегом #ЭтоНеПоводУбить в память об убитой студентке, ставшей жертвой своего соседа по квартире. Участников интернет-движения возмущает, что общество винит в убийстве не Артема Исхакова, а жертву Татьяну Страхову, которая якобы спровоцировала его откровенными фото в Instagram.

Пользователи выкладывают свои полуголые фотографии и в подписях к ним выкладывают размышления на эту тему. По мнению участниц флешмоба, короткая юбка, глубокое декольте, снимки обнаженных людей и даже вызывающее поведение не могут стать поводом для убийства, сообщает Life.ru. «Это ее тело, и она вправе фотографировать его так, как хочет. И это ничего не может сказать о ней как о человеке и не может опускать ее других прав, таких как, например, неприкосновенность и жизнь… СМОТРИТЕ, НА МНЕ НЕТ ОДЕЖДЫ. Я ЗАСЛУЖИВАЮ СМЕРТИ?» — написали девушки в своих аккаунтах.

Напомним, Артем из-за неразделенной любви задушил Татьяну, изнасиловал ее мертвое тело, а потом подробно описал свои действия в Сети и покончил с собой. После этого в интернете появились откровенные фото погибшей, и многие комментаторы заявили, что она «сама виновата». Среди критиков убитой оказалась и Диана Шурыгина, скандально известный блогер.