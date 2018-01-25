Зюганова поймали на лжи о колхозе Грудинина

15:31 25 января 2018 5

Лидер компартии вдвое увеличил заслуги кандидата Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Лидер компартии Геннадий Зюганов дал развернутое интервью тележурналисту Максиму Шевченко о кандидате в президенты от КПРФ Павле Грудинине. Запись выложена на сайте партии и уже обратила на себя внимание многих россиян очередным расхождением сделанных заявлений с реальными фактами.

Отвечая на вопрос о том, правда ли, что колхоз Грудина зарабатывает главным образом на сдаче сельхозземель под коммерческое строительство, Геннадий Зюганов заявил: «Земля, около двух тысяч гектаров, находится под сельхозугодьями и дает основной доход». Тем временем по всем документам, которые представлял кандидат в президенты в качестве руководителя колхоза, в реальности под сельхозпроизводство на его агрофирме сейчас осталось и возделывается лишь 940 га.

«Зюга — позорный лжец, факт!!!.. Хорош колхозник. Втихаря сельхозземельку продал под „Икеи“ и торговые центры, а сам весь в белом, управленец, коммунист. И счета в Европе. Че, коммунисты Зюги — все патриоты, от Вороненкова до колхозника имени Ильича… То-то за Грудинина американцы топят. Прям не нарадуются на кандидата», — написали под интервью Грудинина с Шевченко читатели деловой газеты «Взгляд».

Ранее на нестыковки в заявлениях Грудинина и его представителей обращал внимание и журналист Максим Кононенко. В частности, он отмечал, что, вопреки заявлениям кандидата об обратном, для появления у него счетов в иностранных банках он все-таки должен был лично приехать за рубеж и поставить подпись под соответствующими документами и, соответственно, знал о происходящем. Вызвали у Кононенко недоумение и уклончивые ответы, касающиеся взаимоотношения директора совхоза с компанией ТТ «Девелопмент».

«В общем складывается ощущение какой-то тотальной лжи, в которой сам фигурант уже путается. Не то чтобы я ждал от русского бизнесмена непогрешимости — отнюдь нет. Но если вранье продолжается, то это значит, что за всем этим есть какая-то незакрытая муть. Какая именно и почему он ее до сих пор не закрыл — вопрос интересный, и именно поэтому надо дальше следить за тем, что раскопают ушлые люди, вооруженные документами», — резюмирует Кононенко в своем телеграм-канале.