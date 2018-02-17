06:13 17 февраля 2018 0

Две фуры после столкновения загорелись, легковушка сильно повреждена Фото: управление МЧС по Республике Крым

Управление МЧС по республике Крым раскрыло подробности ДТП на трассе Керчь — Феодосия с тремя грузовиками и легковым автомобилем, жертвами которого стали семь человек, включая четверых детей. По данным ведомства, столкновение произошло при попытке легковушки обогнать попутно двигавшийся тяжеловес.

Во время обгона, как рассказали спасателям очевидцы, водитель «ВАЗ-2105» задел грузовик, из-за чего вылетел под встречный большегруз. После столкновения обе фуры загорелись. Третья же стала участником аварии из-за плохой видимости.

Приехавшие на место спасатели констатировали полыхающие большегрузы и серьезно пострадавший легковой авто. Всего в аварии, как пишет RT, пострадали девять человек, семь из которых погибли. В их числе четверо детей. Двое пострадавших — женщина и водитель одного из грузовиков — госпитализированы с тяжелыми травмами. По информации РЕН ТВ, один из пострадавших получил 95% ожогов тела, второй находится в реанимации.

1/3 Фото: управление МЧС по Республике Крым

Как сообщалось ранее, шестеро погибших находились в салоне легковушки. Седьмой жертвой стал водитель грузовика.