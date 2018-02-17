Один человек госпитализирован в тяжелом состоянии
При столкновении трех грузовиков и легковой машины в Ленинском районе Крыма семь человек погибли, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом 16 февраля сообщило региональное управление МЧС.
ДТП произошло около 20:00 на трассе Керчь — Феодосия. Обстоятельства аварии еще уточняются, но уже известно, что от столкновения погиб водитель одного из грузовиков и шесть человек, ехавшие в «Жигули». По предварительным данным, среди них трое детей. Водитель другого грузовика с травмами доставлен в больницу, пишет RT.
В устранении последствий ДТП задействованы 35 спасателей и 12 единиц техники. Движение на трассе перекрыто.