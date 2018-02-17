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17 февраля 2018
16 февраля 2018
Главные новости Москвы
00:18  17 февраля 2018 0

При столкновении трех грузовиков и легковушки в Крыму погибли семь человек. В их числе трое детей. ВИДЕО

Центр медицины катастроф. Курган, реанимация, скорая помошь
Один человек госпитализирован в тяжелом состоянииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

При столкновении трех грузовиков и легковой машины в Ленинском районе Крыма семь человек погибли, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом 16 февраля сообщило региональное управление МЧС.

ДТП произошло около 20:00 на трассе Керчь — Феодосия. Обстоятельства аварии еще уточняются, но уже известно, что от столкновения погиб водитель одного из грузовиков и шесть человек, ехавшие в «Жигули». По предварительным данным, среди них трое детей. Водитель другого грузовика с травмами доставлен в больницу, пишет RT.

В устранении последствий ДТП задействованы 35 спасателей и 12 единиц техники. Движение на трассе перекрыто.

Сергей Демин
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