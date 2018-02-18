На борту самолета находилось 66 пассажиров и 6 членов экипажа. Выжить не удалось никому.
В заявлении авиакомпании, которой принадлежал самолет, говорится также, что среди пассажиров был один ребенок, сообщает «Русская планета». Также стало известно, что пилот авиалайнера ранее уже попадал в аварию. Произошло это в 2013 году, но в том случае все закончилось относительно благополучно. Тогда причиной стала неисправность двигателя, уточняет телеканал 360.
Лайнер перевозчика Aseman Airlines, выполнявший рейс Тегеран — Ясудж, разбился днем 18 февраля. Его обломки в настоящее время специалисты ищут в предполагаемом районе падения — возле города Семиром в иранской провинции Исфахан. По словам очевидцев, самолет пытался совершить аварийную посадку в районе ферм.