ВТБ запустил льготное финансирование малого и среднего бизнеса

19:15 27 февраля 2018 0

Банк присоединился к «Программе 1706» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ВТБ начал предлагать предприятиям малого и среднего бизнеса льготные кредиты. Так называемая «Программа 1706» была утверждена российским правительством 30 декабря 2017 года.

Согласно программе, реализуемой банком вместе с Министерством экономического развития РФ, ставка кредита не превышает 6,5% годовых. Льготные займы выдаются предприятиям различных отраслей — сельское хозяйство, строительство, транспорт, обрабатывающее производство, туризм, здравоохранение и др. Средства на пополнение оборотных средств предоставляются на срок до 3 лет, на инвестиционные цели — до 10 лет.

Банкиры отмечают большой спрос бизнеса на льготные кредиты. «Мы видим высокую востребованность различных инструментов поддержки у предприятий. „Программа 1706“ предоставляет еще больше возможностей компаниям малого и среднего бизнеса получить доступные ресурсы», — пояснил заместитель председателя правления ВТБ Денис Бортников.