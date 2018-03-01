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01 марта 2018
17:09  01 марта 2018 12

Золотым медалистам Олимпиады не вручили обещанные BMW

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук на вручении автомобилейФото: Григорий Сысоев, РИА «Новости»

Призерам Олимпийских игр в Пхенчхане вручили BMW не тех моделей, что обещали ранее. Об этом заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков, который присутствовал на прошедшей церемонии вручения ключей от машин.

Золотые медалисты должны были получить BMW X6, серебряные — X5, а бронзовые — X4. Однако первой из озвученных моделей не было среди наградных автомобилей. «На самом деле они получили X5 и X4. X6 я там не видел», — цитирует Горшкова «Интерфакс». Фигуристка Алина Загитова, которая завоевала золото и должна была получить авто модели X6, подтвердила, что получила BMW X5. Другая фигуристка, Евгения Медведева, которая взяла серебро, также заявила, что получила X4 вместо обещанной X5.

Ранее многие российские спортсмены заявили, что не будут пользоваться подаренными автомобилями. Например, у Загитовой и Медведевой нет водительских прав, писало «URA.RU». Еще одна фигуристка, Екатерина Боброва, намерена продать машину ради благотворительных целей, сообщала «Национальная служба новостей».

Ксения Томашова
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