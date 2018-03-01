Золотым медалистам Олимпиады не вручили обещанные BMW

17:09 01 марта 2018 12

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук на вручении автомобилей Фото: Григорий Сысоев, РИА «Новости»

Призерам Олимпийских игр в Пхенчхане вручили BMW не тех моделей, что обещали ранее. Об этом заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков, который присутствовал на прошедшей церемонии вручения ключей от машин.

Золотые медалисты должны были получить BMW X6, серебряные — X5, а бронзовые — X4. Однако первой из озвученных моделей не было среди наградных автомобилей. «На самом деле они получили X5 и X4. X6 я там не видел», — цитирует Горшкова «Интерфакс». Фигуристка Алина Загитова, которая завоевала золото и должна была получить авто модели X6, подтвердила, что получила BMW X5. Другая фигуристка, Евгения Медведева, которая взяла серебро, также заявила, что получила X4 вместо обещанной X5.

Ранее многие российские спортсмены заявили, что не будут пользоваться подаренными автомобилями. Например, у Загитовой и Медведевой нет водительских прав, писало «URA.RU». Еще одна фигуристка, Екатерина Боброва, намерена продать машину ради благотворительных целей, сообщала «Национальная служба новостей».