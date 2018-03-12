Российский певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал гибель молодого человека, которого в Подмосковье загрызли собаки. Оказалось, что юноша — муж племянницы артиста и в настоящее время овдовевшая женщина беременна.
«Рожать от этого смелого парня будет моя племянница, утешать которую мы пытаемся всей семьей. Он совершил героический поступок и отдал свою жизнь ради спасения совершенно незнакомого человека. Царствие ему небесное», — написал Лоза на своей странице в Facebook, передает «Ридус».
Артист посетовал на людей, которые разводят волкодавов, бесполезных в больших городах, а затем выбрасывают их на улицу. Животные, по словам композитора, сбиваются в стаи и быстро начинают вести себя, как волки. Как пишут «Дни.ру», Юрий Лоза призвал виновных к ответственности и выразил надежду на исчезновение агрессивных бродячих собак.
Трагедия произошла в Истринском районе Подмосковья 11 марта. Тело молодого героя обнаружили с рваными ранами тела, характерными при укусах собак. С аналогичными ранами в местную больницу поступила женщина, писало «URA.RU».