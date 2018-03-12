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12 марта 2018
Главные новости Москвы
13:36  12 марта 2018 27

Загрызенный собаками в Подмосковье парень оказался родственником Юрия Лозы

Юрий Лоза, лоза юрий
В семье Юрия Лозы (слева) произошла трагедияФото: Личная страница Юрия Лозы в Facebook

Российский певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал гибель молодого человека, которого в Подмосковье загрызли собаки. Оказалось, что юноша — муж племянницы артиста и в настоящее время овдовевшая женщина беременна.

«Рожать от этого смелого парня будет моя племянница, утешать которую мы пытаемся всей семьей. Он совершил героический поступок и отдал свою жизнь ради спасения совершенно незнакомого человека. Царствие ему небесное», — написал Лоза на своей странице в Facebook, передает «Ридус».

Артист посетовал на людей, которые разводят волкодавов, бесполезных в больших городах, а затем выбрасывают их на улицу. Животные, по словам композитора, сбиваются в стаи и быстро начинают вести себя, как волки. Как пишут «Дни.ру», Юрий Лоза призвал виновных к ответственности и выразил надежду на исчезновение агрессивных бродячих собак.

Трагедия произошла в Истринском районе Подмосковья 11 марта. Тело молодого героя обнаружили с рваными ранами тела, характерными при укусах собак. С аналогичными ранами в местную больницу поступила женщина, писало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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