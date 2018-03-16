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16 марта 2018
15 марта 2018
05:22  16 марта 2018 0

В Москве злоумышленники ограбили ювелирный магазин на 10 млн рублей. ВИДЕО

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Правоохранители объявили в столице план «Перехват»Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Москве на Ленинградском проспекте злоумышленники совершили налет на ювелирный магазин. Преступники похитили драгоценностей на сумму более 10 млн рублей, а потом скрылись на автомобиле. В городе объявлен план «Перехват».

«На Ленинградском проспекте был совершен налет на ювелирный магазин. Налетчики вошли и разбили витрины, похитив ювелирные изделия. Сумма похищенного, по предварительным данным, составила более 10 млн рублей, но подсчет ценностей пока еще ведется», — цитирует «Газета.ру» источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт происшествия. Ущерб, нанесенный грабителями, оценивается правоохранителями. Согласно данным полиции, злоумышленники вошли в ювелирный магазин и угрожая, предположительно, оружием, похитили ювелирные украшения. В данный момент подозреваемых разыскивают.

Как сообщает РЕН-ТВ, ограбление ювелирного магазина на Ленинградском проспекте попало на камеры видеонаблюдения. На видеозаписи отчетливо видно, как подозреваемые грузят в багажник своей машины сумки с похищенными драгоценностями. Но транспортному средству не удается с первого раза тронуться с места, по всей видимости, из-за перегруза. Одному из злоумышленников пришлось вылезти из автомобиля, и лишь после того, как он тронулся, похититель сел обратно в машину.

Александр Черноскутов
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