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27 марта 2018
23:11  27 марта 2018 0

Фигурантам дела о пожаре в Кемерове предъявили обвинение

Клипарт. Екатеринбург, следственный комитет
В результате трагедии погибли 64 человекаФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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Следственный комитет России предъявил обвинение всем пятерым фигурантам уголовного дела о пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя Вишня». Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«На данный момент уже предъявлено обвинение пятерым задержанным», — цитирует ТАСС слова Петренко. Среди них — технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, где предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, которая обслуживала пожарную сигнализацию, а также сотрудник ЧОП, который получил сигнал о пожаре и, предположительно, после этого отключил систему оповещения.

Страшный пожар в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» произошел 25 марта в одном из залов на четвертом этаже. В момент возгорания сигнализация и система пожаротушения не сработали. В результате трагедии погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. 28 марта президент России Владимир Путин объявил днем траура по погибшим в Кемерове.

Иван Шестак
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