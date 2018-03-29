Российский самолет раздавил ногу сотруднику аэропорта в Лондоне

18:35 29 марта 2018 0

Российский самолет собирался отправиться в Санкт-Петербург Фото: Erin Geraghty, Twitter

В лондонском аэропорту Гатвик самолет авиакомпании «Россия» наехал на ногу сотрудника наземной службы. Инцидент произошел вечером 28 марта.

Сотрудник лондонского аэропорта получил серьезную травму ноги и был госпитализирован воздушным транспортом, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на британские СМИ. В социальной сети Twitter пассажирка российского самолета Флора Лу разместила фото, на которых запечатлены приехавшие на место происшествия машины полиции, скорой помощи и пожарной службы.

Она также сообщила, что шасси самолета проехали по ноге сотрудника аэропорта во время взлета. Борт авиакомпании «Россия» собирался отправиться в Санкт-Петербург.