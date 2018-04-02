21:42 02 апреля 2018 0

Может измениться формат вещания, а в сетке телеканала появятся новые программы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

С 2 апреля руководителем пермского филиала ВГТРК стал 52-летний Игорь Южанинов, ранее возглавлявший управление телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что разговоры о смене руководства на пермском ГТРК велись еще в 2017 году, после назначения Максима Решетникова врио губернатора края.

Причиной тому было скорое истечение контракта действующего директора филиала Валерия Сергеева, возглавлявшего представительство с 1999 года. В декабре 2017 года контракт истек, но был пролонгирован на четыре месяца. По мнению источников, сменившаяся пермская власть считала, что методы Валерия Сергеева устарели и на государственном телеканале в Перми нужен другой руководитель.

В качестве замены был выбран Южанинов. 30 марта его представили в качестве директора пермского ГТРК Решетникову, чуть ранее состоялось знакомство нового руководителя с коллективом телеканала.

Для Игоря Южанинова назначение на этот пост является возвращением, с 1996 по 2011 годы он занимал пост главного редактора пермской телекомпании «Рифей». Это позволяет экспертам считать Игоря Южанинова близким человеком бывшего губернатора Пермского края Олега Чиркунова, которому принадлежит «Рифей». Также эксперты указывают на связь Южанинова с другим экс-главой региона, а ныне полпредом в Дальневосточном округе Юрием Трутневым.

Сам Южанинов не скрывает, что собирается менять политику доверенного ему телеканала, называя новое назначение интересным и важным этапом в жизни. Смену поста руководителя федерального ведомства на должность директора на региональном телеканале Игорь Южанинов считает повышением, об этом он заявил в беседе с «URA.RU».

По мнению большинства экспертов, изменения коснутся самого формата вещания, будут применены более современные методы телепроизводства, в сетке телеканала появятся новые программы. Возможно, создаваемые по специальному заказу администрации губернатора Пермского края.