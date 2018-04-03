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03 апреля 2018
21:55  03 апреля 2018 0

«Аэрофлот» передумал судиться с женой Аршавина, устроившей дебош

Авиакомпания помирилась с дебоширкойФото: Алиса Аршавина, Instagram

Авиакомпания «Аэрофлот» отозвала свой иск в отношении жены футболиста Андрея Аршавина Алисе. Ее обвиняли в дебоше, устроенном на борту самолета.

Одной из причин отзыва иска стало то, что Аршавина полностью компенсировала компании ущерб, причиненный ее действиями. Задержку рейса на полтора часа, возникшие от этого неудобства остальных пассажиров, а также перерасход топлива в «Аэрофлоте» оценили в 56,8 тысячи рублей, сообщает РЕН-ТВ.

Алису Аршавину ссадили с рейса «Аэрофлота» в январе 2018 года. Поводом стало то, что при подготовке к взлету она отстегнула ремни безопасности у себя и своей 10-месячной дочери, а на требование стюардесс соблюсти нормы устроила дебош и угрожала им уголовным преследованием. После инцидента жена футболиста заявила, что ей необходимо было срочно поменять подгузник у ребенка.

Виктор Жуков
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