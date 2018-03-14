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14 марта 2018
22:34  14 марта 2018 2

Жена Аршавина заплатила «Аэрофлоту» за дебош на борту

Аэропорт. Самолет. Челябинск., самолет, боинг, аэрофлот
Авиакомпания покрыла убытки из-за задержки рейсаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Алиса Аршавина, жена российского футболиста Андрея Аршавина полностью возместила авиакомпании «Аэрофлот» расходы, понесенные из-за задержки рейса. Об этом сообщил авиаперевозчик. «Денежные средства уже поступили на счет „Аэрофлота“. Тем самым Аршавина признала свою вину», — цитирует замгенедиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова «Газета Кемерова»

Новость по теме
«Аэрофлот» засудит жену Аршавина за дебош на борту

Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 января на борту самолета компании «Аэрофлот» в аэропорту «Шереметьево». Пассажирку рейса «Москва — Алма-Ата» Алису Аршавину вместе с 10-месячной дочерью и няней высадили из лайнера. Супруга футболиста утверждала, что это произошло из-за грязного подгузника, который неприятно пах. Сотрудники компании настаивали на том, что пассажирка во время взлета, вопреки правилам, отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка. Далее она называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж. Жена Аршавина предлагала бортпроводнице взятку в 15 тысяч рублей, напоминает Nation News. Затем она угрожала стюардессе судом и четырьмя годами заключения, уточняет RT.

Компания «Аэрофлот» заявляла о намерении подать иск в суд на дебоширку и взыскать с нее компенсацию за полуторачасовую задержку рейса. В непредвиденные расходы перевозчик включил перерасход топлива, повторную буксировку воздушного судна, предоставление трапа и выгрузку багажа для Аршавиной.

Наталья Михалева
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