20:19 06 апреля 2018 0

Малышева считает, что жизнь людей дороже Фото: malysheva.live, Instagram

Ведущая программы «Здорово жить!» на «Первом канале» Елена Малышева заявила, что ей не о чем разговаривать с людьми, для которых агрессивные уличные собаки дороже человеческих судеб. Она объяснила, что подняла тему отстрела собак в своей программе, потому что бездомные животные — большая проблема для России.

«Если представить себе, что это, не дай Бог, ваше лицо или лицо близкого человека, ребенка, если представить, что это вы или ваша мама оказались поздним вечером в парке один на один со сворой бродячих собак, то, наверное, уже не так хочется подписать петицию против Елены Малышевой. <…> А людям, которым бродячие собаки дороже людей, мне сказать нечего», — заявила она в разговоре с порталом Super.

Ранее в разговоре с «Национальной службой новостей» актер Леонид Ярмольник назвал слова Малышевой об отстреле бродячих собак «ужасными», а саму телеведущую сумасшедшей. Издание отмечает, что против ведущей создана общественная петиция, в которой люди требуют ее ухода из эфира. Документ собрал более 18 тысяч подписей.

Обвиненная в сумасшествии подчеркнула, что в России зафиксированы сотни случаев, когда бездомные собаки загрызают насмерть или уродуют людей. В своей передаче Малышева рассмотрела случай трагической смерти 19-летнего парня, который стал жертвой кровожадных псов. Речь идет о муже племянницы певца Юрия Лозы. Стая диких собак загрызла его в Подмосковье.