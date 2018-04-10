Пушков посмеялся над словами Порошенко об увеличении транзита газа через Украину

05:28 10 апреля 2018 0

Алексей Пушков посоветовал Киеву молиться о сохранении минимального транзита газа через Украину Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Киеву не стоит рассчитывать на увеличение транзита газа из России в Европу. Об этом на своей странице в Twitter написал сенатор Алексей Пушков, комментируя предложение президента Украины Петрп Порошенко прекратить европейским партнерам инвестировать в «Северный поток — 2» и начать модернизировать вместо этого украинский трубопровод.

«Порошенко призвал увеличить (?!) транзит газа через Украину. Да он спит наяву! Поезд ушел, если он не заметил; станцию Украина он уже миновал», — иронизировал Пушков, добавив, что после 2019 «прокачка» газа через страну будет сокращена в 6-8 раз, поэтому Киеву стоит «молиться о сохранении минимального транзита».

Ранее, как напоминает «Национальная служба новостей», заявил, что после ввода в эксплуатацию газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2» транзит российского газа через Украину сократится до 10-15 миллиардов кубометров в год.