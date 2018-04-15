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15 апреля 2018
14 апреля 2018
09:15  15 апреля 2018 0

Минтранс РФ заявил о подготовке санкций против США

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Американцам могут запретить ездить по русским дорогамФото: Анна Майорова © URA.RU

Вслед за депутатами Госдумы РФ Министерство транспорта тоже решило наказать США санкциями. В ведомстве началась работа над составлением пакета предложений для парламентариев.

О подготовке санкций журналистам рассказал министр транспорта Максим Соколов во время своего пребывания в Находке. При этом суть ограничений он пока не стал раскрывать. «Я не буду сейчас анонсировать, мы работаем над этим», — цитирует чиновника «Интерфакс».

Ранее российские парламентарии предложили ввести ряд ограничений для товаров из США в ответ на агрессивную политику американского правительства. В том числе планируется запретить ввоз лекарств, пищевых продуктов и сырья, напоминает сайт VSE42.Ru. Соответствующий законопроект в настоящее время рассматривается Госдумой.

Игорь Чукреев
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