Минтранс РФ заявил о подготовке санкций против США

09:15 15 апреля 2018 0

Американцам могут запретить ездить по русским дорогам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вслед за депутатами Госдумы РФ Министерство транспорта тоже решило наказать США санкциями. В ведомстве началась работа над составлением пакета предложений для парламентариев.

О подготовке санкций журналистам рассказал министр транспорта Максим Соколов во время своего пребывания в Находке. При этом суть ограничений он пока не стал раскрывать. «Я не буду сейчас анонсировать, мы работаем над этим», — цитирует чиновника «Интерфакс».

Ранее российские парламентарии предложили ввести ряд ограничений для товаров из США в ответ на агрессивную политику американского правительства. В том числе планируется запретить ввоз лекарств, пищевых продуктов и сырья, напоминает сайт VSE42.Ru. Соответствующий законопроект в настоящее время рассматривается Госдумой.