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17 апреля 2018
13:03  17 апреля 2018 0

Товары на eBay и Amazon взлетят в цене из-за санкций. Площадки могут заблокировать совсем

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Налоги с зарубежных интернет-магазинов могут принести десятки миллиардов в российский бюджет, считают авторы инициативыФото: depositphotos.com © URA.RU

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила обложить налогами интернет-магазины стран, которые поддерживают недружественные действия в отношении России. Речь идет о введении НДС и отмене беспошлинного порога на ввоз товаров.

Налоговые меры против зарубежных интернет-магазинов станут ответом на недоброжелательную политику иностранных государств, считают в АКИТ. Они также позволят простимулировать развитие импортозамещения в России, пишет RT. Авторы инициативы ждут, что такие действия смогут принести более 30 млрд рублей дополнительных поступлений в бюджет страны. Издание отмечает, что прежде всего инициатива должна коснуться американских площадок eBay и Amazon. Если же они откажутся выполнять требования российского законодательства, скорее всего, сайты полностью заблокируют на территории страны.

В АКИТ уточнили, что экспансия зарубежных интернет-площадок на российский рынок достигла рекордных показателей и составила 36% от всего объема рынка интернет-торговли, отмечает телеканал 360. При этом объем безналоговой торговли в прошлом году достиг 374 миллиардов рублей, из них 34% приходится на интернет-площадки США и стран Евросоюза. Однако бюджет России не получил никаких поступлений с этого коммерческого оборота.

Дарья Корчак
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