Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила обложить налогами интернет-магазины стран, которые поддерживают недружественные действия в отношении России. Речь идет о введении НДС и отмене беспошлинного порога на ввоз товаров.
Налоговые меры против зарубежных интернет-магазинов станут ответом на недоброжелательную политику иностранных государств, считают в АКИТ. Они также позволят простимулировать развитие импортозамещения в России, пишет RT. Авторы инициативы ждут, что такие действия смогут принести более 30 млрд рублей дополнительных поступлений в бюджет страны. Издание отмечает, что прежде всего инициатива должна коснуться американских площадок eBay и Amazon. Если же они откажутся выполнять требования российского законодательства, скорее всего, сайты полностью заблокируют на территории страны.
В АКИТ уточнили, что экспансия зарубежных интернет-площадок на российский рынок достигла рекордных показателей и составила 36% от всего объема рынка интернет-торговли, отмечает телеканал 360. При этом объем безналоговой торговли в прошлом году достиг 374 миллиардов рублей, из них 34% приходится на интернет-площадки США и стран Евросоюза. Однако бюджет России не получил никаких поступлений с этого коммерческого оборота.