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22 апреля 2018
21 апреля 2018
04:12  22 апреля 2018 0

Звезда фильмов «Остин Пауэрс» и «Гарри Поттер» умер после алкогольного отравления

В последнее время актер злоупотреблял алкоголемФото: страница Верна Тройера в Twitter

Американский актер Верн Тройер, известный широкой публике ролью Мини-Мы в фильмах об Остине Пауэрсе, умер 22 апреля на 50-м году жизни. Об этом в Facebook сообщили его друзья.

«С большой печалью и невероятно тяжелыми сердцами сообщаем, что Верн сегодня скончался», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, он был госпитализирован на прошлой недели из своего дома в северной части Голливуда с подозрением на алкогольное отравление. Последнее время, как пишет The Daily Mail, Тройер злоупотреблял спиртным и страдал от депрессии.

Артист, рост которого составлял около 80 сантиметров, также сыграл в лентах «Гарри Поттер и философский камень», «Люди в чёрном», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе».

Сергей Демин
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