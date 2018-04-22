Звезда фильмов «Остин Пауэрс» и «Гарри Поттер» умер после алкогольного отравления

В последнее время актер злоупотреблял алкоголем
Американский актер Верн Тройер, известный широкой публике ролью Мини-Мы в фильмах об Остине Пауэрсе, умер 22 апреля на 50-м году жизни. Об этом в Facebook сообщили его друзья.
«С большой печалью и невероятно тяжелыми сердцами сообщаем, что Верн сегодня скончался», — говорится в сообщении.
По данным СМИ, он был госпитализирован на прошлой недели из своего дома в северной части Голливуда с подозрением на алкогольное отравление. Последнее время, как пишет The Daily Mail, Тройер злоупотреблял спиртным и страдал от депрессии.
Артист, рост которого составлял около 80 сантиметров, также сыграл в лентах «Гарри Поттер и философский камень», «Люди в чёрном», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе».