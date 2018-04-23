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23 апреля 2018
22 апреля 2018
Главные новости Москвы
05:06  23 апреля 2018 0

Джеймс Кэмерон анонсировал продолжение «Аватара»

«Аватар» стал самым прибыльным фильмом за всю историю киноФОТО: Flickr, BagoGames

Знаменитый американский режиссер Джеймс Кэмерон сообщил, что планирует снять еще четыре сиквела к фантастической киноленте «Аватар». Выход второй и третьей части запланирован на 2020 и 2021 год.

Режиссер отметил, что работает над новыми картинами одновременно «постоянно перескакивая с одной на другую». Все планируется снять еще четыре части фантастической эпопеи. По замыслу Кэмерона, новые главы «Аватара» станут более семейными.

«Что происходит с воинами, готовыми отправляться на самоубийственные подвиги и прыгать со скал, когда они вырастут и станут родителями?» — задается вопросом постановщик. Однако, остальные детали продолжения он раскрывать не планирует. Кроме того, съемки четвертого и пятого фильма будут зависеть от того, на сколько успешными по сборам в прокате станут предыдущие две части, пишет Life.

Джеймс Кэмерон известен широкой публике своими кинокартинами как, «Титаник», Терминатор», «Чужие», «Терминатор 2: Судный день» и другие. Примечательно, что именно «Аватар» стал самым прибыльным фильмом за всю историю кинематографа. Его мировые сборы составили порядка 2,7 миллиарда долларов.

Александр Черноскутов
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