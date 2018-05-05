Силовики США задержали и опросили Вексельберга в Нью-Йорке

03:46 05 мая 2018 0

Правоохранители опросили и изучили содержимое электронных устройств Виктора Вексельберга Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Федеральные агенты из команды спецпрокурора США Роберта Мюллера остановили в аэропорту Нью-Йорка владельца группы «Ренова» Виктора Вексельберга, чтобы опросить и изучить содержимое его электронных устройств.

Как пишет газета The New York Times, правоохранители остановили бизнесмена около двух месяцев назад сразу после того, как он сошел с трапа частного самолета в Нью-Йорке. Издание не сообщило, какие именно вопросы представитель американских властей задавали Вексельбергу, однако, по словам знакомых с ситуацией источников, спецпрокурор США не подозревает его в противозаконных действиях. Авторы материала не исключили, что вопросы касались присутствия предпринимателя на инаугурации Дональда Трампа в январе 2017 года.

С мая 2017 года, как напоминает RT, Роберт Мюллер ведет расследование дела о «вмешательстве» России в выборы президента США. Одержавший тогда победу Дональд Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Такой же позиции придерживается и Москва.