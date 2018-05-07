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07 мая 2018
17:21  07 мая 2018 0

Фигуристка Медведева сделала первое заявление после скандала с Тутберидзе. ВИДЕО

Спортсменка пригрозила уехать из РоссииФОТО: Евгения Медведева, Instagram

Российская фигуристка, серебряный призер Олимпийских Игр в Пхенчхане Евгения Медведева, рассказала поклонникам о том, чем занимается после ухода от тренера. Спортсменка выложила видео в Instagram.

В коротком ролике Медведева снимает себя в зеркало во время тренировки в спортзале. «Думали, баклуши бью, да? А вот нет», — написала фигуристка. В начале мая олимпийская чемпионка прекратила сотрудничество со своим тренером Этери Тутберидзе после 11 лет совместной работы. Медведева заявила, что уедет из России, чтобы тренироваться у канадца Брайана Орсера. Болельщики обвинили фигуристку в предательстве. «Слабачка! Изменщица!» — написали они.

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Экс-тренер Медведевой Тутберидзе рассказала о поведении воспитанницы после вручения ей серебряной медали на Олимпиаде-2018. Золото досталось другой подопечной Тутберидзе — россиянке Алине Загитовой.

По словам тренера, обиженная Медведева устроила скандал прямо на выходе с олимпийского льда. «Неужели вы не могли удержать Загитову еще один год в юниорах?» — воскликнула спортсменка. На что Тутберидзе ответила: «Женя, ты что? Мы обязаны всем давать одинаковые шансы. Мы не имеем права так удерживать человека», — цитирует тренера «Газета.ру».

Евгения Медведева — обладательница мировых рекордов. Она завоевала две серебряные медали на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Фигуристка также является двукратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.

Наталья Михалева
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