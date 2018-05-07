Российская фигуристка, серебряный призер Олимпийских Игр в Пхенчхане Евгения Медведева, рассказала поклонникам о том, чем занимается после ухода от тренера. Спортсменка выложила видео в Instagram.
В коротком ролике Медведева снимает себя в зеркало во время тренировки в спортзале. «Думали, баклуши бью, да? А вот нет», — написала фигуристка. В начале мая олимпийская чемпионка прекратила сотрудничество со своим тренером Этери Тутберидзе после 11 лет совместной работы. Медведева заявила, что уедет из России, чтобы тренироваться у канадца Брайана Орсера. Болельщики обвинили фигуристку в предательстве. «Слабачка! Изменщица!» — написали они.
Экс-тренер Медведевой Тутберидзе рассказала о поведении воспитанницы после вручения ей серебряной медали на Олимпиаде-2018. Золото досталось другой подопечной Тутберидзе — россиянке Алине Загитовой.
По словам тренера, обиженная Медведева устроила скандал прямо на выходе с олимпийского льда. «Неужели вы не могли удержать Загитову еще один год в юниорах?» — воскликнула спортсменка. На что Тутберидзе ответила: «Женя, ты что? Мы обязаны всем давать одинаковые шансы. Мы не имеем права так удерживать человека», — цитирует тренера «Газета.ру».
Евгения Медведева — обладательница мировых рекордов. Она завоевала две серебряные медали на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Фигуристка также является двукратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.