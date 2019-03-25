Потерпевшие при пожаре в «Зимней вишне» подали иски на 2 млрд рублей

Потерпевших по делу — 450 человек, из них 83 — родственники погибших Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове

Потерпевшие по уголовному делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, который унес 60 жизней, подготовили иски на сумму 2 миллиарда рублей. В Следственном комитете РФ подводят итоги года работы над делом.

«В гражданских исках, которые готовят потерпевшие, заявлены требования о возмещении причиненного вреда на сумму более 2 млрд рублей», — сообщает представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Также в СК уточняют, что у обвиняемых арестовано имущество на сумму свыше 700 миллионов рублей.

По уголовному делу за год работы допросили и признали потерпевшими более 450 человек. 83 из них — родственники погибших в пожаре.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года, напоминает «Национальная служба новостей». Погибли 60 человек, большинство из которых дети. Обвиняемыми по делу проходят 15 человек. Расследование ведется по нескольким статьям, в зависимости от роли и действий или бездействия. Фигурантам вменяются такие преступления, как халатность, растрата, мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями, получение и дача взятки, посредничество при взяточничестве.