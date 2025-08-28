Названо условие популярности индийских автомобилей в России

Ануфриев: машины из Индии будут популярны в России если будут стоить до 1,5 млн
Индийские автомобили станут популярны при низкой конкурентоспособной цене
Индийские автомобили станут популярны при низкой конкурентоспособной цене

Индийские автомобили могут стать популярными в России, если их стоимость не превысит 1,5 миллиона рублей. Об этом заявил автоэксперт Антон Ануфриев, комментируя планы Индии по расширению экспорта своих машин и автокомпонентов на российский рынок.

«Индия вполне может занять определенную нишу на российском авторынке, если будет продавать дешевые машины. Речь может идти о каких-нибудь простеньких автомобилях, которые будут стоить от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей», — отметил Ануфриев в интервью изданию «Ридус».

Ранее посол Индии в России Винай Кумар заявил о планах своей страны значительно увеличить экспорт автомобилей и автокомпонентов в РФ. Также автоэксперты заявляли о значительном росте продаж китайских автомобилей на вторичном рынке.

