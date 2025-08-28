Политические активисты не смогли отменить концерт Полины Гагариной в Казахстане

Концерт Гагариной в Астане пройдет несмотря на жалобы местных активистов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт Гагариной отменили в 2023 году
Концерт Гагариной отменили в 2023 году Фото:

Концерт Полины Гагариной, запланированный в Астане на ближайшие выходные, оказался под угрозой срыва после массовых призывов к бойкоту со стороны казахстанских политических активистов. Организаторы заявили, что несмотря на исчезновение билетов из продажи, мероприятие не отменено. Об этом сообщает пресс-служба концертной площадки «Конгресс-Арена».

«Концерт состоится. В скором времени продажи билетов возобновятся», — подчеркнули сотрудники «Конгресс-Арены» в беседе с интернет-изданием «Абзац». Они отметили, что информация об отмене шоу не соответствует действительности.

Вопрос возобновления продажи билетов, по их словам, будет решен в ближайшее время. Информации о возможных дополнительных мерах безопасности пока не поступало.

Подобные призывы к бойкоту концертов Гагариной в Казахстане уже происходили ранее. В 2023 году был отменен концерт Полины Гагариной в Алма-Ате. Тогда организаторы не давали официальных комментариев по поводу срыва мероприятия, а массовое недовольство выражалось преимущественно через публикации в социальных сетях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Концерт Полины Гагариной, запланированный в Астане на ближайшие выходные, оказался под угрозой срыва после массовых призывов к бойкоту со стороны казахстанских политических активистов. Организаторы заявили, что несмотря на исчезновение билетов из продажи, мероприятие не отменено. Об этом сообщает пресс-служба концертной площадки «Конгресс-Арена». «Концерт состоится. В скором времени продажи билетов возобновятся», — подчеркнули сотрудники «Конгресс-Арены» в беседе с интернет-изданием «Абзац». Они отметили, что информация об отмене шоу не соответствует действительности. Вопрос возобновления продажи билетов, по их словам, будет решен в ближайшее время. Информации о возможных дополнительных мерах безопасности пока не поступало. Подобные призывы к бойкоту концертов Гагариной в Казахстане уже происходили ранее. В 2023 году был отменен концерт Полины Гагариной в Алма-Ате. Тогда организаторы не давали официальных комментариев по поводу срыва мероприятия, а массовое недовольство выражалось преимущественно через публикации в социальных сетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...