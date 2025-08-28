Канцлер Германии опроверг планы встречи Путина и Зеленского

Встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время не планируется. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
«Безусловно, до встречи президента Зеленского и президента Путина, как это было между президентом Трампом и президентом Путиным на прошлой неделе, дело не дойдет», — приводит цитату канцлера AFP. Мерц подчеркнул, что ситуация вокруг Украины остается напряженной.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял о возможности ужесточения санкций против России, если встреча между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским не состоится в ближайшее время. Мерц подчеркивал, что США и страны Европы готовы обсуждать усиление давления на Россию в случае срыва переговоров, а американский президент Трамп предлагал провести трехсторонние переговоры после личной встречи лидеров России и Украины.
