Командующий ВСУ рассказал о самых напряженных направлениях на фронте

Наиболее напряженная обстановка на фронте сохраняется на Лиманском, Добропольском, Покровском и Новопавловском направлениях. Об этом глава ВСУ Александр Сырский рассказал в беседе с главнокомандующим ВС Норвегии генералом Эйриком Кристоферсеном.
«Рассказал о текущей ситуации на фронте. Наиболее напряженная обстановка остается на Лиманском, Добропольском, Покровском и Новопавловском направлениях», — написал командующий в telegram-канале.
Ранее экс-начальник штаба «Азова» (организация признана террористической в РФ) Богдан Кротевич в письме президенту Украины отмечал, что населенные пункты Покровск и Мирноград находятся почти в окружении, а Константиновка — в полуокружении, при этом российские войска продолжают наступление. Он связывал сложившуюся ситуацию с неэффективным командованием и раздробленностью украинских подразделений. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также ранее признавал осложнения на Покровском направлении.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.