24 мая 2019

Российским туристам открыли безвизовый въезд в еще одну страну

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
25 мая 2019 в 08:27
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Пресс-тур в Уфу по объектам, построенным к ШОС и БРИКС в 2015 году. Уфа, стойка регистрации, очередь, регистрация на рейс, аэропорт, пассажиры
Вскоре россияне смогут легко путешествовать по Центральной АмерикеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В силу вступило соглашение о безвизовом сообщении России и Коста-Рики. Граждане РФ, имеющие загранпаспорта, получили право находиться на территории центральноамериканской страны в течение 90 дней.

В МИД России заявили, что в скором времени россияне «будут иметь безвизовые соглашения со всеми странами Центральной Америки», передает ТАСС. Соглашение с Коста-Рикой было подписано 28 мая 2018 года, напоминает RT.

Сейчас безвизовый въезд для россиян доступен во время поездок в десятки стран, среди которых государства Ближнего Востока, Африки, Европы и Азии. Срок пребывания без дополнительных документов составляет от семи до 180 дней.

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