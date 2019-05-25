Российским туристам открыли безвизовый въезд в еще одну страну

В силу вступило соглашение о безвизовом сообщении России и Коста-Рики. Граждане РФ, имеющие загранпаспорта, получили право находиться на территории центральноамериканской страны в течение 90 дней.
В МИД России заявили, что в скором времени россияне «будут иметь безвизовые соглашения со всеми странами Центральной Америки», передает ТАСС. Соглашение с Коста-Рикой было подписано 28 мая 2018 года, напоминает RT.
Сейчас безвизовый въезд для россиян доступен во время поездок в десятки стран, среди которых государства Ближнего Востока, Африки, Европы и Азии. Срок пребывания без дополнительных документов составляет от семи до 180 дней.