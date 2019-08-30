Владимир Бортко был выдвинут на выборы от КПРФ Фото: Совет Федерации council.gov.ru

Депутат Госдумы от КПРФ, режиссер сериала «Мастер и Маргарита» Владимир Бортко заявил об отказе продолжать борьбу за пост губернатора Санкт-Петербурга. Во время теледебатов Бортко отметил, что, принимая решение, не консультировался с руководством компартии.

«Я снимаю свое имя с выборов. Я снимаюсь с выборов, меня больше там не будет. Я никогда не советовался с партией по этому поводу. Я не советовался с Геннадием Зюгановым — боялся, что он меня остановит. Я готов понести любое партийное наказание за такой самовольный поступок», — заявил Бортко в эфире телеканала «Санкт-Петербург». После этого Бортко покинул студию, а врио главы города Александр Беглов отметил, что избирательная кампания «потеряла бойца».

Отказ Бортко продолжать участие в кампании — следствие противоречий между ним и руководством КПРФ, считает политолог Марат Баширов. «Насколько мне известно, еще полторы-две недели назад были разговоры, что он [Бортко] недоволен степенью поддержки от партии», — сказал он в разговоре с «URA.RU». Эксперт добавил, что снятие кандидатуры Бортко — «плохой сигнал для всех, кто работает с КПРФ в регионах».

Выборы губернатора Санкт-Петербурга намечены на 8 сентября. Помимо самовыдвиженца Беглова, в предвыборной кампании продолжают участие кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов и Надежда Тихонова из «Справедливой России».