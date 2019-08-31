СМИ: новый генпрокурор Украины уволит всех действующих замов

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка может уволить всех действующих заместителей. Об этом сообщило агентство «Украинские новости».
«Никто не останется. Будет новая команда», — заявляет украинское агентство со ссылкой на свой источник. Если это действительно произойдет, своих постов лишатся пять заместителей Рябошапки: Дмитрий Сторожук, Анжела Стрижевская, Сергей Кизь, Юрий Столярчук и Анатолий Матиос будут уволены.
Для увольнения всех заместителей генпрокурору потребуется рекомендация Совета прокуроров. Чтобы обойтись без нее, Рябошапка предложит всем замам уволиться по собственному желанию.
Руслан Рябошапка занял пост генерального прокурора Украины 29 августа, напоминает RT. Его кандидатуру утвердили депутаты Верховной рады и президент страны Владимир Зеленский. До назначения Рябошапка работал на должности замруководителя офиса украинского главы.